POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Korbach: Vermisster 25-jähriger Mario S. ist wieder zurück

Kassel (ots) - Kassel-Niederzwehren: Der Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Otto-Fuhr-Straße in Kassel hat am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr zwei Einbrecher überrascht. Die beiden Täter waren nach der Begegnung im Obergeschoss sofort aus dem Haus geflüchtet, offenbar ohne Beute gemacht zu ...

mehr