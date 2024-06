POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 45-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots) - Wolfhagen (Landkreis Kassel): Am Samstagabend kam es gegen 21:20 Uhr in einem Zweifamilienhaus in Wolfhagen-Viesebeck zu einem Brand. Im Treppenhaus des Fachwerkhauses in der Elmarshäuser Straße waren dort gelagerte Gegenstände wie Aktenordner, Papier und Kleidungsstücke in Flammen aufgegangen und ...

mehr