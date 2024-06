Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen weißen Sattelzug in Kassel-Waldau: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Heinrich-Hertz-Straße einen weißen Sattelzug geklaut. Der Diebstahl des zwischen Marie-Curie-Straße und Konrad-Zuse-Straße am Fahrbahnrand geparkten Lkw wurde am Montagmorgen, um 5:40 Uhr entdeckt, wobei das Fahrzeuggespann am Sonntag, gegen 21:50 Uhr, noch dort gestanden haben muss. Der Sattelzug besteht aus einer weißen Zugmaschine des Herstellers Volvo, Modell FH VTC3T, sowie einem weißen Kühlauflieger von Schmitz Cargobull. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen ist momentan noch unklar. Die am Montag eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen Sattelzug führte bislang nicht zum Erfolg. Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

