Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Fahrerlaubnis mit gestohlenem Roller gefahren

Ludwigshafen (ots)

Der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde am Montagabend, 20.05.2024, gegen 20 Uhr, gemeldet, dass zwei Jugendliche in der Pommernstraße gerade einen Roller klauen würden. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort waren die Jugendlichen sowie der Roller bereits weg. Das Fahrzeug konnte in der Lausitzer Straße ausfindig gemacht werden. Eine Abfrage ergab, dass es bereits am 17.05.2024 als gestohlen gemeldet worden war. Durch die genaue Beschreibung der Zeugen konnten auch die gemeldeten Jugendlichen, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger, kurze Zeit später angetroffen werden. Der 17-Jährige, der mit dem Roller gefahren war, räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu haben, aber dennoch mit dem Roller gefahren zu sein. Dass das Fahrzeug gestohlen worden war, hätten beide nicht gewusst. Der 17-Jährige wird sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an.

