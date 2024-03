Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz anlässlich angemeldeter Versammlungen in Gera

Gera (ots)

Gera: Am Samstag, dem 09. März 2024, befand sich die Landespolizeiinspektion Gera, mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften aus Thüringen, im Einsatz. Anlass waren zwei angemeldete Versammlungen, die polizeilich begleitet bzw. abgesichert wurden.

Dabei demonstrierten in der Zeit von 14:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr in der Spitze etwa 135 Personen unter dem Motto: "Solidarität muss praktisch werden - antirassistischer Mahngang" im Bereich des Sachsenplatzes. An die hier stattfindende Auftaktkundgebung schloss sich ein Aufzug an, welcher, beginnend vom Sachsenplatz über die Heinrichsstraße in Richtung Straße des Friedens / Dr.-Schomburg-Straße und zurück zum Sachsenplatz verlief. Im Bereich des Dahliengartens in der Straße des Friedens erfolgte eine Zwischenkundgebung. In der Dr.-Schomburg-Straße traf die Versammlung auf Versammlungsteilnehmer eines angemeldeten "Protestcamps", welches bereits seit Mittwoch, dem 06.03.2024 dort verweilten. Das Protestcamp richtet sich dabei gegen die in Gera eröffnete Erstaufnahmeeinrichtung.

Bei dem "Protestcamp" registrierten die Einsatzkräfte in der Spitze ca. 110 Teilnehmer.

Ein direktes Aufeinandertreffen beider Versammlungen fand nicht statt.

Nach aktuellem Stand wurde im Zuge des Einsatzgeschehens ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten eingeleitet.

Aufgrund des Aufzuges kam es vorübergehend zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.(KR)

