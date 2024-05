POL-PPRP: Glasflasche aus Auto geworfen

Ludwigshafen (ots) - Eine 51-jährige Autofahrerin erfasste am Montag, 20.05.2024, gegen 15:30 Uhr, ein 4-jähriger Junge, als dieses in der Karlstraße unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße rannte. Das Kind erlitt vermutlich eine Fraktur und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

mehr