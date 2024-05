Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrräder gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Ebertstraße wurden ein Fahrrad sowie ein Fahrradcomputer aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 18.05.2024, 5:30 Uhr, und dem 20.05.2024, 8:45 Uhr liegen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Auch in der Raiffeisenstraße wurde am 20.05.2024, gegen 18 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte sein Rad kurzzeitig abgestellt, um etwas in seinem Wohnmobil zu prüfen. Als er zurückkam, war das Fahrrad weg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise um sich vor Fahrraddiebstahl zu schützen:

1. Ein gutes und sicheres Fahrradschloss ist das A und O

2. Anschließen statt Abschließen

Einfaches Zusammenschließen von Rahmen und Hinterrad reicht nicht aus, da das Fahrrad so einfach weggetragen werden kann. Deshalb das Fahrrad immer an einem festen Gegenstand anschließen - auch wenn das Rad nur kurz abgestellt wird.

3. Gut einsehbarer Abstellplatz wählen

In versteckten Ecken kann ein Dieb in Ruhe und meist unbeobachtet das Schloss aufbrechen. Deshalb das Fahrrad an einem für Passanten gut einsehbaren Platz anschließen.

4. Mehrere Fahrräder zusammen anschließen Wer in der Gruppe unterwegs ist, sichert die Räder zusammen mit mehreren Schlössern. Da so mehrere Schlösser geknackt werden müssten, lohnt sich der Aufwand für die Täter meist nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell