POL-PPRP: Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) - Am Pfingstmontag wurde in der Mundenheimer Straße ein Kellerraum aufgebrochen und hieraus unter anderem diverse Lebensmittel gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Da bislang keine Hinweise vorliegen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Ihre Unterstützung. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr