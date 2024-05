Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Katalysator gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Der Katalysator eines Mazda wurde zwischen Freitag (17.05.2024) und Montag (20.05.2024) gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit in der Leininger Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Sie haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell