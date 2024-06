Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeirevier Ost bietet kostenlose Fahrrad-Codierungen in Helsa, Dörnhagen, Söhrewald und KS-Bettenhausen an; Anmeldung erforderlich

Kassel (ots)

Das Polizeirevier Ost bietet in der kommenden Woche an vier Tagen kostenlose Fahrrad-Codierungen in Helsa, Fuldabrück-Dörnhagen, Söhrewald und Kassel-Bettenhausen an:

Dienstag, 11.06.2024, 10 - 16 Uhr, Rathaus in Helsa, Berliner Straße 20

Donnerstag, 13.06.2024, 14 - 18 Uhr, Rathaus in Fuldabrück-Dörnhagen, Am Rathaus 2

Freitag, 14.06.2024, 10 - 16 Uhr, Rathaus Söhrewald, Schulstraße 8

Samstag, 15.06.2024, 14 - 18 Uhr, Bettenhausen, Dorfplatz, Dorfplatzfest

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und entsprechend nur eine begrenzte Zahl an Terminen angeboten werden kann, ist eine Voranmeldung vonnöten. Interessierte melden sich bitte unter der Telefonnummer 0561 - 17171 im Polizeiladen in Kassel an.

Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Fall des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Zum Termin müssen Interessierte einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie einen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Hinweis: Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell