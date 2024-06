POL-OH: Brand auf der A7 - Kleintransporter brennt aufgrund technischen Defekts

Fulda (ots) - Pedelec gestohlen Großenlüder. In der Straße "Am Habersberg" brachen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (04.06.) und Donnerstagabend (06.06.) in eine Garage eines Wohnhauses ein und stahlen ein blaues Pedelec des Herstellers Raymon im Wert von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere ...

mehr