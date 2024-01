Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Sachschaden an Wohnhaus nach Brand von Müllcontainern

Schwerin (ots)

Durch den Brand von Müllcontainern in der Werdervorstadt ist ein Wohnhauses beschädigt worden. Bewohner und Einsatzkräfte blieben unverletzt. Gegen 01:00 Uhr löste in den heutigen frühen Morgenstunden ein Brand eines Entsorgungsunterstandes in der Speicherstraße einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte brannten drei Container vor dem Haus. Das Feuer griff bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus über. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Durch die Flammen wurde eine Fensterfront eines Büros zerstört und die Fassade des Gebäudes beschädigt. Die darüber liegenden Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Insgesamt wird der entstandene Schaden aktuell auf 15.000EUR geschätzt. Das Kriminalkommissariat Schwerin wird nun die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell