POL-OH: Unfälle mit verletzten Personen

Ludwigsau-Mecklar

Am Dienstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß auf der B 27 zwischen Mecklar und Blankenheim. Dabei befuhr ein 58-jähriger Hersfelder mit einem VW, Beetle, die B 27 von Blankenheim kommend in Richtung Mecklar und kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein 42-jähriger Mann aus Spangenberg konnte mit seinem Lkw trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 15000,-EUR und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW Beetle kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum Bad Hersfeld. Die B 62 war über ca. 2 Stunden immer wieder voll gesperrt.

Beiershausen-Niederaula

Gegen 15:00 Uhr am Dienstagnachmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß auf der B 62 zwischen Beiershausen und Niederaula. Dabei befuhr ein 22-jähriger Hersfelder mit seinem weißen Crafter die Bundesstraße von Beiershausen in Richtung Niederaula. In der dortigen leichten Rechtskurve kam der Fahrer aus unbekannten Gründen leicht nach links ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dort befand sich ein Lkw, MAN, dessen 60-jähriger Fahrer ebenfalls aus Bad Hersfeld stammt und einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden vollgesperrt. Der Fahrer des Sprinters wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und musste von der freiwilligen Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda verbracht. Der Beifahrer des Sprinterfahrers und der Fahrer des Lkw wurden leicht verletzt, konnten aber an der Unfallstelle entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 40.000,-EUR und beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen.

