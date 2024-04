Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Sachschaden bei Unfall in eingerichteter Tagesbaustelle; Unfallflucht: Wer hat Hinweise zu rotem Auto?

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hoher Sachschaden bei Unfall in eingerichteter Tagesbaustelle - Autobahn 66 / Gelnhausen

(fg) Am Montagnachmittag, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Bad Orb / Wächtersbach und Gelnhausen-Ost, bei dem sechs Fahrzeuge beteiligt und ein Schaden von rund 160.000 Euro entstand.

Zwischen Bad Orb und Gelnhausen-Ost befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Tagesbaustelle der Autobahnmeisterei, bei welcher der linke Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr auf die rechte Spur übergeleitet wurde. Einige hundert Meter vor der späteren Unfallstelle wurde seitens der Autobahnmeisterei auf die Sperrung hingewiesen und eine Geschwindigkeit von 100 und im weiteren Verlauf von 80 Stundenkilometern ausgeschildert. Offenbar übersah der 65 Jahre alte Lenker eines Audi Q5, der den besagten Streckenabschnitt von Fulda kommend in Richtung Frankfurt befuhr, die Vorwarner der Autobahnmeisterei, sodass er mit seinem Auto auf den Sicherungsanhänger samt Lastkraftwagen aufprallte. Auf dem rechten Fahrstreifen waren zum Unfallzeitpunkt ein 57-Jähriger in seinem Audi Q4 und eine 46-Jährige in ihrem Audi A3 unterwegs. Der Audi Q4 wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Lenkerin des A3 stieß mit dem bereits verunfallten Audi Q5 zusammen. Ein Porsche Taycan und ein Opel Corsa, beide Autos waren auf der Gegenfahrbahn in Richtung Fulda unterwegs, wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Aufgrund des Unfallgeschehens war die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt für rund eine Stunde voll gesperrt. Der 65 Jahre alte Fahrer des Q5 zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zunächst in einem Rettungswagen behandelt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Unfallflucht: Wer hat Hinweise zu rotem Auto? - Schlüchtern

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, auf der Landesstraße 3180, wobei ein Schaden von rund 250 Euro entstand, hat die Polizei erste Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger in seinem VW Touran auf der Landesstraße 3180 aus der Fahrtrichtung "Am Distelrasen" in Richtung Gartenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Kurfürstenstraße beabsichtigte der VW-Lenker in diese nach links abzubiegen und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen ein. Ein auf der Landesstraße 3180 fahrendes rotes Auto, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr, touchierte beim Vorbeifahren den VW am linken Außenspiegel und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 09.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

