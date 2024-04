Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Langenselbold

Langenselbold (ots)

(fg) Offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis war ein 37-Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeuggespann auf der Autobahn 45 aus Gießen kommend unterwegs, ehe der Lenker von einer Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Langenselbold kontrolliert wurde. Die Beamten befuhren gegen 9.20 Uhr die Landesstraße 3193 in Richtung Ravolzhausen und bemerkten das an der Anschlussstelle Langenselbold-West abfahrende Gespann. Nachdem die Lichtzeichenanlage Grünlicht angezeigt hatte, bog der Audi A4 samt Anhänger in Richtung Ravolzhausen ab. Die Kontrolle wurde letztlich in der Hüttengesäßer Straße durchgeführt. Da sich aufgrund verschiedener Tests der Verdacht erhärtete, dass der Mann aus Büdingen unter Drogeneinfluss fuhr, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt; dieser verlief positiv auf Amphetamine. Eine weitere Überprüfung ergab, dass sich der 37-Jährige ohne erforderliche Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt hatte.

Die Kontrolle des Kennzeichens des Audi ergab zudem, dass für den Wagen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Das Kennzeichen des Anhängers war bereits außer Betrieb gesetzt. Bei genauerer Inaugenscheinnahme des Kennzeichens wurde ersichtlich, dass dieses bereits entstempelt war. Des Weiteren war der Anhänger zur Eigentumssicherung nach Diebstahl ausgeschrieben. Es wurde daher eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten rund 1,5 Gramm Amphetamin. Die Betäubungsmittel und die dazugehörigen Utensilien wurden beschlagnahmt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Büdinger musste zwecks Blutentnahme sowie einer Vernehmung mit zur Dienststelle. Auf den 37-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Offenbach, 08.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

