POL-OF: Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugensuche! - Offenbach; Autodiebstahl in Dreieich; und weitere Meldungen

1. Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe am Sonntagnachmittag im Carl-von-Ossietzky-Weg ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 35-Jähriger gegen 17.45 Uhr auf dem Weg zu seinem im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellten Auto. Kurz darauf habe der Offenbacher laut eigenen Angaben einen Schmerz im Bein wahrgenommen. Er kam aufgrund der Verletzung, die offenbar durch einen zuvor abgegebenen Schuss entstand, umgehend in ein Krankenhaus. Der Täter war 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug einen schwarzen Motorradhelm mit schwarzem Visier. Zudem war er mit einem schwarzen Langarmoberteil, einer dunklen Regenjacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Er sei zu Fuß in Richtung Schumannstraße geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

2. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Rödermark / Ober-Roden

(fg) Nach einem Vorfall am frühen Samstagmorgen in der Taunusstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Gegen 0.30 Uhr war ein 43-Jähriger zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als er im Bereich der Taunusstraße / Rheinstraße von drei Unbekannten abgepasst und unvermittelt geschlagen wurde. Das Trio, dass wohl auf den 43-Jährigen aus Hainburg gewartet hatte, schlug mit Fäusten auf diesen ein. Zudem soll einer der Männer mit einem Messer gedroht haben. Zwei der Unbekannten waren maskiert. Anschließend flohen die muskulösen und dunkel gekleideten Angreifer. Der 43-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Hinweise bitte an die Wache der Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

3. Autodiebe stahlen Kia EV 6 - Dreieich / Offenthal

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Sonntag in der Feldbergstraße einen in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkten Kia EV 6. Das hochwertige rote Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 20.30 und 2.45 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Zeugensuche: Scheinwerfer aus Sprinter ausgebaut - Seligenstadt

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zum Montag die Scheinwerfer eines in der Wilhelm-Leuschner-Straße (Übergang zur Berliner Straße) abgestellten Mercedes Sprinter ausgebaut und entwendet. In der Zeit zwischen 22 und 4 Uhr machten sich die Diebe an den Frontscheinwerfern des weißen Sprinters zu schaffen und nahmen sie letztendlich mit. Zudem entfernten die Täter eine Scheibe auf der Fahrerseite und bauten den Tachometer aus. Der am Mercedes entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Wert der Beute wird auf 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

