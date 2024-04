Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kennzeichenschilder gestohlen; Zeugensuche nach Einbruch in Firma

1. Kennzeichenschilder gestohlen - Hammersbach

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag in der Straße "Am Schulzehnten" zugange und montierten die beiden Kennzeichenschilder eines im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten Autos ab. Die Eigentümerin hatte ihren Dacia am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, abgestellt. Am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, stellte sie den Diebstahl der beiden MKK-Kennzeichenschilder fest. Die Polizei hat das Diebesgut umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Firma - Schlüchtern

(jm) Einbrecher stiegen am frühen Donnerstagmorgen durch ein Fenster in ein Firmengebäude in der Dreispitzenhohle (einstellige Hausnummer) ein. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter gegen 1.40 Uhr das Fenster ein und gelangten ins Innere. An der Tür zum Bürotrakt sowie zur Teeküche stellten die Beamten Hebelspuren fest. Offenbar hatten die Eindringlinge versucht, diese zu öffnen. Zudem schlugen sie eine Scheibe eines auf dem Firmengelände geparkten Fahrzeugs ein. Nach derzeitigen Ermittlungen machten die Unbekannten keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

