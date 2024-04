Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Objekte auf einem Gelände angegangen; Fahrzeuge von Firmengelände entwendet - Kripo bittet um Hinweise; Einbrecher erbeuteten Schmuck: Zeugensuche!

Landkreis Offenbach (ots)

1. Mehrere Objekte auf einem Gelände angegangen - Rodgau/Dudenhofen

(jm) Einbrecher machten sich in der Nacht zum Donnerstag an mehreren Gewerbeobjekten auf einem Gelände in der Kronberger Straße (10er-Hausnummern) zu schaffen. In der Zeit zwischen 17 und 6.40 Uhr betraten die Täter das umfriedete Gelände. Sie verschafften sich über zwei Rolltore Zugang zu einer Lagerhalle und dort befindliche Büroräume. Sie durchsuchten zahlreiche Schränke sowie Schubladen und beschädigten diese teilweise. Nach erster Nachschau verließen die Langfinger ohne Wertgegenstände das Gebäude. In einem angrenzenden Firmenobjekt zerschlugen die Unbekannten die Scheibe eines Rolltors und gelangten ebenfalls ins Innere. Auch hier machten die Diebe nach derzeitigem Stand keine Beute. Zudem versuchten die Eindringlinge ein Fenster eines weiteren Firmengebäudes auf dem Grundstück aufzuhebeln. Dieses hielt offenbar stand und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden in allen drei Fällen wird auf über tausend Euro geschätzt. Die Kripo Offenbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Fahrzeuge von Firmengelände entwendet - Kripo bittet um Hinweise - Rodgau/Dudenhofen

(jm) Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einem Firmenbüro in der Raiffeisenstraße (einstellige Hausnummern) und erbeuteten drei Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Eindringlinge zwischen 18 und 7.30 Uhr auf das Gelände und schlugen die Scheibe eines Rolltors ein. Im Inneren des Gebäudes nahmen die Diebe mehrere Fahrzeugschlüssel aus einem Schrank in einem Büroraum mit. Im Anschluss entwendeten sie die abgestellten Fahrzeuge mit den zuvor gestohlenen Schlüsseln. Mit einem der entwendeten Autos zerstörten die Täter offenbar zunächst den dortigen Zaun des Firmengeländes und flüchteten anschließend. Bei den geklauten Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen VW Polo und einen schwarzen Daimler-Benz ML 350 jeweils mit OF-Kennzeichen. Am schwarzen Peugeot 508 waren ROW-Kennzeichen angebracht. Der Gesamtwert der Fahrzeuge wird auf etwa 80.000 Euro beziffert. Bei dem Diebstahl beschädigten die Täter zudem einen im Hof geparkten Wagen. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Fahrzeuge unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Einbrecher erbeuteten Schmuck: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Offenbar über das Dach drangen Unbekannte am Donnerstag in ein Einfamilienhaus (20er-Hausnummern) in der Fasanenstraße ein und erbeuteten Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 und 22 Uhr. Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 05.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

