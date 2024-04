Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pedelec gestohlen

Erlensee (ots)

1. Pedelec gestohlen- Zeugen bitte melden! - Erlensee/Langendiebach

(jm) Diebe stahlen am Mittwoch ein Pedelec aus einem umfriedeten Fahrradabstellplatz einer Firma in der Thomas-Dachser-Straße. In der Zeit zwischen 12.45 und 20.30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Abstellplatz, indem sie ein Schloss aufbrachen. Anschließend nahmen sie das grüne Haibike-Pedelec mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach 04.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

