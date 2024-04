Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß im Odenwaldring: Zwei Leichtverletzte; Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten: Zeugen gesucht! Und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisster aufgefunden: Rücknahme Vermisstensuche - Mühlheim am Main/Obertshausen

(jm) Der seit Dienstag vermisste 40-Jährige (wir berichteten) wurde in Frankfurt aufgefunden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Zusammenstoß im Odenwaldring: Zwei Leichtverletzte - Offenbach

(fg) Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag im Odenwaldring in Höhe des Ringcenters ereignet hat. Gegen 15.40 Uhr war ein 24-Jähriger auf dem Odenwaldring unterwegs und übersah offenbar die rotzeigende Lichtzeichenanlage. Eine 55-Jährige in ihrem Skoda Yeti befand sich auf dem Linksabbiegerstreifen auf dem Parkplatz des Ringcenters und beabsichtigte auf den Odenwaldring einzufahren. Als die Ampelanlage Grünlicht anzeigte, sei sie in den Kreuzungsbereich gefahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot-Fahrer und die Skoda-Lenkerin zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Unfallflucht: Zweiradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag in der Kurt-Schumacher-Allee/Einmündung Theodor-Heuss-Ring, bei der ein 76 Jahre alter Leichtkraftrad-Fahrer aus Dietzenbach verletzt wurde, sucht die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer eines schwarzen SUV. Gegen 13.25 Uhr befuhr der schwarze Wagen den Theodor-Heuss-Ring und übersah an der Einmündung Kurt-Schumacher-Allee offenbar das vorfahrtsberechtigte Leichtkraftrad. Der Dietzenbacher bremste ab, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Die Verursacherin oder der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den verletzten Zweiradfahrer zu kümmern. Dieser kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten: Zeugen gesucht! - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(fg) Anwohnerinnen und Anwohner meldeten sich am Mittwochabend per Notruf bei der Polizei und gaben an, dass es zu handfesten Streitigkeiten im Edith-Stein-Weg in Klein-Krotzenburg kommen würde. Daraufhin machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gaben Beteiligte an, dass ein BMW-Fahrer gegen 19 Uhr mehrfach hupend umhergefahren sei. Bei der Konfrontation über das offensichtlich störende Fahrverhalten habe der Unbekannte den Anwohner unvermittelt körperlich angegangen. Letztlich kam es zur handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Der Unbekannte soll im weiteren Verlauf wieder in den 3er BMW eingestiegen und einen 48-jährigen Beteiligten angefahren haben. Dieser erlitt Verletzungen im Beinbereich und musste in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat erste Hinweise auf den Tatverdächtigen. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gesucht, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

5. Zeugensuche: Zigarettenautomat aufgebrochen - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Automaten in der Fahrstraße aufgebrochen und Zigaretten entwendet. Kurz vor 4.30 Uhr teilte ein Passant der Polizei den aufgebrochenen Automaten mit. Über die Schadenshöhe sowie das Diebesgut liegen noch keine genauen Angaben vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

6. Wer fuhr gegen den schwarzen VW Polo? - Mühlheim am Main/Lämmerspiel

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagvormittag in der Friedrich-Ebert-Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 1.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen VW Polo. Nach ersten Erkenntnissen soll ein grünes Fahrzeug gegen 9 Uhr beim Vorbeifahren den in Höhe der einstelligen Hausnummer geparkten VW gestreift haben und anschließend davongefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim telefonisch unter der 06108 6000-0 entgegen.

Offenbach 04.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell