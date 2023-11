Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher am Wochenende sehr aktiv - Schäden im fünfstelligen Bereich

Bremerhaven (ots)

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser, Wohnungen oder Garagen wurden der Polizei Bremerhaven am zurückliegenden Wochenende gemeldet. Die Gesamtschadenssumme liegt womöglich im fünfstelligen Bereich.

Zwischen Freitag, 17. November, 20 Uhr, und Sonnabend, 18. November, 12 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus an der Färöerstraße in Geestemünde-Süd ein. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist noch offen. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Sonnabend suchten Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kistnerstraße heim. Die Täter gelangten zwischen 17.30 und 20.15 Uhr über eine Terrassentür in die Räume. Hier erbeuteten sie eine Geldkassette mit einer größeren Bargeldsumme sowie Uhren. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Über den Garten eines Einfamilienhauses an der östlichen Mozartstraße in Geestemünde gelangten unbekannte Täter in die Garage der Bewohner und erbeuteten diverse elektronische Geräte im Wert von rund 1000 Euro. Als Tatzeitraum wird Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 20. November, 20 Uhr, angenommen.

In eine Wohnung an der Bürgermeister-Smidt-Straße unweit des Martin-Donandt-Platzes brachen unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr, und Sonntagabend, 20.30 Uhr ein. Sie durchwühlten das gesamte Mobiliar und gelangten so offenbar an eine größere Bargeldsumme.

In allen Fällen nimmt die Polizei Hinweise entgegen unter 0471/953-3221 (für die Fälle in Lehe und Mitte-Nord) sowie unter 0471/953-3321 (für Geestemünde). Die Polizei rät insbesondere in der dunklen Jahreszeit zu einem wirksamen Einbruchschutz. Informationen hierzu finden Sie unter anderem auf www.k-einbruch.de

