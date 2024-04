Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Pedelec aus Hof entwendet und Aufmerksamer Zeuge wurde beleidigt: Zeugensuche!

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen gesucht: Pedelec aus Hof entwendet - Bruchköbel

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Dienstag ein Pedelec, welches im Hof in der Lindenallee (50er-Hausnummern) abgestellt war. In der Zeit zwischen 18 und 10 Uhr betraten die Täter das Grundstück und nahmen das mit einem Schloss gesicherte dunkelblaue Cube-Rad mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Aufmerksamer Zeuge wurde beleidigt: Zeugensuche! - Maintal

(fg) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagnachmittag einen etwa 50 Jahre alten Mann in der Westendstraße, wie dieser sich auffällig an mehreren Fahrradboxen im dortigen Wohngebiet verhielt. Als der Anwohner den Unbekannten ansprach, sei er nach eigenen Angaben umgehend beleidigt und im weiteren Verlauf auch bedroht worden. Der Mann hatte graue Haare mit einem Seitenscheitel und Geheimratsecken. Er trug eine dunkelblaue Regenjacke, eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er führte ein schwarzes Herrenrad mit sich. Ob der Mann etwas entwendet hat, ist bislang unklar. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Offenbach, 03.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell