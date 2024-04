Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kostenfreie Fahrradcodier-Aktion von Polizei und Stadtpolizei Hanau; Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Kostenfreie Fahrradcodier-Aktion von Polizei und Stadtpolizei Hanau - Hanau

Wichtiger Hinweis: Für die geplante Codierung bitte vorab eine Terminbuchung vornehmen. Die Buchung erfolgt telefonisch bei der Stadtpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 295-1900. (fg) Am 16. April 2024 findet erneut eine gemeinsame Fahrradcodier-Aktion der Polizeistation Hanau I sowie der Stadtpolizei Hanau im Foyer des Hanauer Rathauses in der Straße "Am Markt" statt. Interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer sind am Dienstag, den 16. April 2024, zwischen 10 und 16 Uhr mit vorheriger Anmeldung eingeladen. Gerade zu Frühlingsbeginn werden viele neue Räder und auch Pedelecs gekauft. Eine Codierung wirkt präventiv, das Fahrrad kann zugeordnet und zurückverfolgt werden. Zudem ist ein codiertes Rad ist als Hehlerware praktisch unverwertbar. Wer sein Rad codieren lassen möchte, bringt bitte die Fahrradunterlagen, einen Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Weitere Termine sind in Planung und werden rechtzeitig mitgeteilt.

2. Farbschmiererei an Garage - Hanau/Großauheim

(jm) Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag eine Garage in der Theodor-Heuss-Straße beschmiert. In der Zeit zwischen 19 und 11 Uhr besprühten die Täter die Wand der Garage mit einem Schriftzug in schwarzer Farbe. Nach erster Schätzung liegt der Schaden bei 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Tätern unter der Rufnummer 06181 9597-0.

3. Unfallflucht: VW Golf beschädigt - Hanau/Steinheim

(jm) Wer am Donnerstagvormittag auf der Ludwigstraße unterwegs war könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 10 und 11 Uhr in Höhe der 70er-Hausnummern ereignet hat. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar beim Vorbeifahren den blauen VW Golf gestreift und einen Schaden von etwa 2.500 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Polizei Großauheim Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0.

4. Gegenstand beschädigt Auto - Bundesstraße 45/Bruchköbel

(jm) Unbekannte haben am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, von einer Brücke über der Bundesstraße 45 einen unbekannten Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Brücke befindet sich im Bereich der Roßdorfer Straße. An dem grauen VW Touran des 49-jährigen Fahrers entstand dabei ein Schaden von etwa 500 Euro. Er und seine 55-Jahre alte Beifahrerin blieben offenbar unverletzt. Bei den Werfern soll es sich augenscheinlich um zwei Minderjährige mit dunkler Kleidung gehandelt haben, die in Richtung Roßdorf davonliefen. Die Polizei in Hanau II bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06181 9010-0.

5. Unfallflucht auf Parkplatz - Maintal/Bischofsheim

(jm) Innerhalb von zwanzig Minuten ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Straße "Am Kreuzstein" eine Unfallflucht, bei der ein geparkter BMW angefahren wurde. In der Zeit zwischen 11.20 und 11.40 Uhr beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den grauen M 340 i xDrive und machte sich anschließen aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0 entgegen.

6. Zusammenstoß zwischen Hyudai und Nissan: Wer hatte "Grün"? - Wächtersbach

(fg) Am Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 276 an der Auffahrt zur Autobahn 66 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai Tucson und einem Nissan Note, wobei ein Schaden von 11.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Hyundai-Lenker gegen 21.30 Uhr die Bundestraße 276 von Wirtheim kommend und beabsichtigte an der Anschlussstelle Bad Orb geradeaus in Richtung Wächtersbach zu fahren. Zur selben Zeit war die Nissan-Fahrerin auf der Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte wohl an der Einmündung nach links abbiegen, um auf die Autobahn aufzufahren. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin und der Hyundai-Lenker blieben unverletzt, gaben jedoch beide an, bei "Grünlicht" gefahren zu sein. Dahingehend werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

7. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung - Steinau an der Straße

(fg) Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Montagmorgen in der Uerzeller Straße in Ulmbach sucht die Polizei nach Zeugen. Nach einer Musikveranstaltung in einer dortigen Gaststätte kam es gegen 5.20 Uhr vor dem Lokal zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die sich im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten entwickelten. Drei Unbekannte sollen drei Männer mit Faustschlägen verletzt haben. Zudem soll einer der Täter mit einem Messer gedroht und dieses auch in Richtung der drei Geschädigten geworfen haben. Hierbei habe der Griff einen des Trios getroffen und ebenfalls zu einer leichten Verletzung geführt. Den drei Geschädigten gelang es, sich von den Tätern zu distanzieren, sodass es daraufhin zu keinen weiteren Angriffen kam. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 02.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

