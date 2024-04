Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rucksack entrissen: Frau leicht verletzt; Sachbeschädigung an Schule; Diebe brachen Container auf und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rucksack entrissen: Frau leicht verletzt - Offenbach

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Ecke Mainstraße / Hermann-Steinhäuser-Straße ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine 78-Jährige gegen 16.15 Uhr unvermittelt von einem Unbekannten von hinten angegangen. Der Täter riss ihr den Rucksack vom Rücken und zog die Offenbacherin wohl auch noch mit, bis sie ihren Rucksack nicht mehr halten konnte. Die Seniorin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Räuber war 16 bis 20 Jahre alt, hatte kurze sowie dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Sein Komplize, der offenbar "Schmiere" stand, war ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt und trug eine rote Jacke. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Sachbeschädigung an Schule - Obertshausen

(jm) Unbekannte haben am verlängerten Wochenende mehrere Fensterscheiben einer Schule in der Straße "Im Hasenwinkel" beschädigt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Samstag, 7 Uhr, gelangten die Täter auf das umfriedete Gelände. Anschließend warfen sie offenbar mit einem Stein zwei Fensterscheiben im Erdgeschoss ein. Zudem zogen sie ein Bewässerungsrohr aus der Verankerung und beschädigten die Scheibe eines Klassenraums im ersten Obergeschoss. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

3. Diebe brachen Container auf - Dietzenbach

(jm) Baustellendiebe klauten am Osterwochenende in der Messenhäuser Straße Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, kamen die Täter auf das Baustellengelände und brachen ein Schloss zu einem dort befindlichen Container auf. Anschließend nahmen sie unter anderem zwei Rollen Erdkabel mit. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

4. Skaterpark mit Hakenkreuzen beschmiert / Zeugen gesucht! - Rödermark/Urberach

(jm) Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstag und Dienstag den Skaterpark in der Straße "Am Schwimmbad" mit Hakenkreuzen. Die Täter sprühten dabei ein schwarzes auf den Boden sowie ein rosafarbenes Hakenkreuz an eine Tafel der Skaterampe. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Die Straftat wurde am Dienstagnachmittag per Online-Wache mitgeteilt. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen nun aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Schwenkrotator gestohlen: Zeugensuche - Hainburg / Hainstadt

(fg) In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, waren Unbekannte auf einem Gelände neben dem Bahnhof in Hainstadt zugange und stahlen den Schwenkrotator eines dortigen Baggers. Um auf das Gelände zu gelangen, brachen die Täter das Zufahrtstor auf. Offenbar nutzten die Eindringlinge im weiteren Verlauf ein Fahrzeug, um ihre Beute abzutransportieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

Offenbach, 03.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell