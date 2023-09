Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Räuberischer Diebstahl

Carlsberg (ots)

Ein 57-Jähriger konnte am 26.09.23 gegen 10:30 Uhr von Zeugen dabei beobachtet werden, wie er in einem Supermarkt zwei Flaschen Alkoholika in einen Rollator legte und mit einem Tuch abdeckte. Ohne die Ware zu bezahlen und ohne auf das Rufen der Ladenbesitzerin zu reagieren verließ der Mann den Laden. Die Frau ging dem Täter bis in ein benachbartes Geschäft hinterher und wollte dort das Diebesgut wieder an sich nehmen. Bei diesem Versuch wurde sie von dem Täter offenbar in Beutesicherungsabsicht zur Seite gestoßen, so dass sie beinahe zu Fall kam. Daraufhin entfernte sich der Mann, der von einer Zeugin identifiziert wurde, mit seiner Beute und begab sich nach Hause. Dort konnte er von einer Streife der zwischenzeitlich verständigten Polizeiinspektion Grünstadt angetroffen werden. Gegen ihn wird wegen Räuberischen Diebstahls ermittelt.

