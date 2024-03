POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots) - Unbekannte haben am Samstag (16.03.2024) oder Sonntag (17.03.2024) fünf Autos, die an der Salacher Straße geparkt waren, zerkratzt. Ein 56 Jahre alter Fahrzeugbesitzer stellte am Sonntag gegen 16.00 Uhr die Beschädigungen an seinem Auto fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten noch weitere vier Autos, die alle hintereinander geparkt waren und jeweils auf der rechten Fahrzeugseite ...

