Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen (18.03.2024) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Baucontainer an der Benzstraße Lebensmittel und einen Rucksack gestohlen zu haben. Die aufmerksamen Beamten entdeckten den Tatverdächtigen gegen 03.30 Uhr während einer Streifenfahrt hinter dem Container und beobachteten, wie er sich an dem Rucksack zu schaffen machte. Bei der Überprüfung des Mannes stellen die Beamten fest, dass der Rucksack, in dem sich Werkzeug und persönliche Gegenstände befanden, sowie die Lebensmittel mutmaßlich aus einem Baucontainer gestohlen wurden. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

