POL-S: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (15.03.2024) einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein Parfum im Wert von zirka 300 Euro in einer Drogerie an der Königstraße gestohlen und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Ein Angestellter beobachtete gegen 18.30 Uhr zunächst einen bislang unbekannten Mann, der gewaltsam die Magnetsicherung an dem Parfum ...

mehr