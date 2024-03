Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Ladendieb festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.03.2024) einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein Parfum im Wert von zirka 300 Euro in einer Drogerie an der Königstraße gestohlen und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Ein Angestellter beobachtete gegen 18.30 Uhr zunächst einen bislang unbekannten Mann, der gewaltsam die Magnetsicherung an dem Parfum entfernte und es anschließend an den 18-Jährigen übergab. Als die beiden von dem Angestellten angesprochen wurden, flüchteten sie und der 18-Jährige konnte von dem Angestellten festgehalten werden. Hiergegen wehrte sich der 18-Jährige und es kam zu einem Gerangel, bei dem er gegen ein Regal stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Rettungskräfte versorgten seine Verletzungen ambulant. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der unbekannte Begleiter des 18-Jährigen wird als zirka 20-jähriger Mann beschreiben, der mit einer roten Jogginghose, schwarzem Pullover und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein soll. Dieser konnte unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell