Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (11.03.2024) in der Herschelstraße ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 11.00 Uhr in der Herschelstraße und streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen, auf Höhe Hausnummer 34 C, am Fahrbahnrand geparkten Suzuki. Hierbei riss der Außenspiegel am Suzuki ab und fiel zu Boden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell