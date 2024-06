PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Exhibitionist bei Bahnunterführung,

Hofheim (ots)

Hochheim am Main, Bahnhofstraße,

Montag, 03.06.2024, 15:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat sich ein unbekannter Mann nahe des Hochheimer Bahnhofs zwei Kindern in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Am Abend wandte sich eine Erziehungsberechtigte an die Polizei in Flörsheim, um den Sachverhalt vom Nachmittag zu melden. Den Angaben der beiden Mädchen zufolge wären sie gegen 15:20 Uhr im Bereich einer Bahnunterführung in der Bahnhofstraße auf den Unbekannten gestoßen, welcher dort mit offenem Hosenlatz an seinem Glied manipuliert habe. Beim Erblicken des Mannes seien beide Mädchen in Richtung Rheinstraße zu einem ihrer Väter gelaufen. Dieser habe anschließend nach dem Mann Ausschau gehalten, ihn aber nicht mehr antreffen können.

Es soll sich um einen etwa 40-jährigen, glatzköpfigen Mann mit kurzem Bart gehandelt haben. Er habe ein dunkelblaues T-Shirt und eine schwarze Jeans getragen.

In der Nacht und am folgenden Morgen bestreifte die Polizei den Bereich rund um die Bahnunterführung, konnte aber bisher keine entsprechende Person feststellen.

Das zuständige Fachkommissariat in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Person unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell