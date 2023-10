POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet / Polizei sucht Eigentümer von Schlüsseln

Lübeck (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag (19.10.) geriet in einem Wohngebiet in Oldenburg i. Holstein eine Hecke in Brand. Die Flammen drohten, auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Personen blieben unverletzt. Gegen 00:30 Uhr meldeten Anwohner aus dem Kremsdorfer Weg über den Polizeinotruf eine in Vollbrand stehende Hecke. Als die Einsatzkräfte der Oldenburger ...

