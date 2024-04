POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall BAB8 Anschlussstelle Merchweiler

Sulzbach/Saar (ots) - Am Dienstag, den 09.04.2024, kam es gegen 08:45 Uhr in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 61-Jährigen Fahrzeugführerin aus Sulzbach und einem Krankentransportwagen (Ktw) des Rettungsdienstes. Die 61-Jährige Frau befuhr hierbei mit ihrem Pkw die Sulzbachtalstraße in Fahrtrichtung Dudweiler. Der Ktw bog aus der Kellerstraße in den fließenden Verkehr der ...

