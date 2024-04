Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Untersuchungshaft nach gewerbsmäßigem Diebstahl in Sulzbach

Sulzbach (ots)

In der Nacht vom 06.04. auf den 07.04.2024 wurde ein 48-jähriger Wohnungsloser aus medizinischen Gründen in die Sulzbacher Klinik eingeliefert. Dort kam es im Laufe der Nacht zu einem Diebstahl, wobei der 48-Jährige einer anderen Patientin ihr Smartphone sowie Tabakwaren entwendete und den Dienstbetrieb im Krankenhaus derart störte, sodass er durch die hinzugezogenen Polizeibeamten der PI Sulzbach vorläufig festgenommen wurde. Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass der 48-Jährige Wohnsitzlose in den letzten Wochen im gesamten Saarland, darunter in Saarbrücken, Lebach und Sulzbach, in mehreren Fällen (Laden-)Diebstähle begangen hatte, wodurch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden war. Vermutlich wurden die Taten zur Finanzierung des Lebensunterhalts begangen. Nach vorläufigem Abschluss der Ermittlungen durch die Polizei wurde durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Mann gestellt, welcher noch am gleichen durch den Bereitschaftsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der 48-Jährige wurde in eine saarländische Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun auf das weitere Verfahren wartet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell