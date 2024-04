Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krankenwagens

Sulzbach/Saar (ots)

Am Dienstag, den 09.04.2024, kam es gegen 08:45 Uhr in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 61-Jährigen Fahrzeugführerin aus Sulzbach und einem Krankentransportwagen (Ktw) des Rettungsdienstes. Die 61-Jährige Frau befuhr hierbei mit ihrem Pkw die Sulzbachtalstraße in Fahrtrichtung Dudweiler. Der Ktw bog aus der Kellerstraße in den fließenden Verkehr der Sulzbachtalstraße ab. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der 25-Jährige Fahrer des Ktw die Vorfahrt missachtete. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Pkw der Sulzbacherin ins Schleudern, kollidierte mit einem geparkten Pkw und anschließend mit einer Hauswand. Die Fahrzeugführerin des Pkw sowie der Fahrzeugführer des Ktw wurden jeweils leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden allesamt beschädigt. Es entstand auch ein Sachschaden an der Hauswand. Die Sulzbachtalstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. einer Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell