POL-OG: Rastatt - Fahren unter Drogeneinfluss

Rastatt (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden, gegen 1:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Audi-Lenker in der Straße "Rödernweg" einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnte von den Beamten des Polizeireviers Rastatt festgestellt werden, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief hinsichtlich Cannabis positiv. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurden dem Audi-Fahrer die Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. /ng

