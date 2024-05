POL-OG: Haslach - Diebstahl aus Pkw, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 39-jährige Vater mit seinem Sohn auf einem Motorroller, gegen 19:30 Uhr, auf der Straße "Am Läger" in Richtung B28. Dem Anschein nach missachtete er dabei das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 48-jähriger Renault-Fahrer von der B28 ...

