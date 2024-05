POL-OG: Hügelsheim - Einbruch in Feuerwehrhaus

Haslach (ots) - Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 3 Uhr eine Seitenscheibe im Bereich der Fahrerseite eines Pkw ein und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Innenraum. Das Fahrzeug war zuvor in der Schulstraße auf Höhe einer Schule geparkt worden. Der hierbei entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen, ...

