Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 12.06.2024, gegen 16:10 Uhr, parkte ein dunkler PKW-Kombi auf dem Parkplatz des Müller-Martes in Schellengasse 41 in Alsfeld, rückwärts aus einer Parklücke aus. Beim Ausparkten beschädidigte die Fahrerin dieses Fahrzeuges einen rechts danebenstehenden PKW am hinteren linken Radkasten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Fahrerin entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich unter 06631/974-0 bei der Polizeistation in Alsfeld zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3131 zwischen Bad Salzschlirf und Ützhausen

Am Mittwoch, dem 12.06. gegen 16.50 Uhr befuhr eine 50-jährige Großenlüderin mit ihrem Daimler Benz die Landesstraße von Schlitz in Richtung Bad Salzschlirf. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrerin in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Ford einer 28-Jährigen Schlitzerin zusammen. Die Großenlüderin wurde hierbei schwer verletzt. Zum Glück wurden ihre 83-jährige Beifahrerin und die Ford-Fahrerin nur leicht verletzt. Neben der Feuerwehr und Polizei waren drei Rettungswagen, sowie der Christoph 28, im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 60.000 Euro.

