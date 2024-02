Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Roxel und Amelsbüren - Nachbarn vertreiben Einbrecher - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (13.2.) in Einfamilienhäuser in Roxel und Amelsbüren eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Einbrecher stiegen in der Zeit von 13:30 Uhr bis 22:25 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Haus in der Straße Brock in Roxel ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertvollem - entwendeten Schmuck, Münzen und Bargeld - und flüchteten anschließend unerkannt.

Im Zeitraum von 19:29 Uhr bis 19:50 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses Am Dornbusch in Amelsbüren ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Aufmerksame Nachbarn sahen die offenstehende Terrassentür und machten sich bemerkbar. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt aus dem Objekt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell