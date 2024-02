POL-MS: Unbekannte versuchen Geldautomaten in Dorsten-Wulfen zu sprengen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte sind am Montag (12.2.) zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Graelstraße eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die Einbrecher gelangten in das Innere des Mehrfamilienhauses. Im zweiten Obergeschoss des Hauses hebelten sie mit Gewalt zwei Eingangstüren auf und durchsuchten die beiden Wohnungen. ...

mehr