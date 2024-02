Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Mehrfamilienhaus in der Graelstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind am Montag (12.2.) zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Graelstraße eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Einbrecher gelangten in das Innere des Mehrfamilienhauses. Im zweiten Obergeschoss des Hauses hebelten sie mit Gewalt zwei Eingangstüren auf und durchsuchten die beiden Wohnungen. In einer der Wohnungen erbeuteten die Täter eine Goldkette und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

