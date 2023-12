Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzung

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 10.12.2023, gegen 02:00 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in Höhe der Feuerwehr Ahrweiler. Laut Zeugenaussage gab es eine Rangelei in dessen Folge der Geschädigte zu Boden geschubst wurde. Dabei sei er mit dem Kopf aufgeschlagen und habe kurz das Bewusstsein verloren. Eine Personengruppe um den Beschuldigten wäre dann in Richtung Altstadt Ahrweiler geflüchtet. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Wer kann Angaben zur Personengruppe machen? Eine Person soll mit einer roten Jacke bekleidet gewesen sein.

