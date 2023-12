Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 42-Jährige randaliert im Zug

Waiblingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.12.2023- 02-12.2023) attackierte eine 42-Jährige einen Mann in einem Zug in Richtung Rottweil. Bisherigen Informationen zufolge, soll die 42-jährige deutsche Staatsangehörige am Freitagabend gegen 21:00 Uhr zunächst am Bahnhof Waiblingen störend aufgefallen sein. Hier entkleidete sie sich offenbar am Bahnsteig und machte lautstark durch Schreie auf sich aufmerksam. Anschließend stieg sie wohl in einen abfahrenden Zug in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof (Laufweg des Zuges: Waiblingen-Rottweil). Laut Zeugenaussagen schlug und trat sie hier mit ihren Fäusten und Füßen gegen die Tür einer zu diesem Zeitpunkt besetzten Zugtoilette. Als ein 41-jähriger Mann die Toilette verließ und sich in Richtung Zugspitze begab, wurde er wohl durch die 42-Jährige verfolgt und unvermittelt durch Schläge auf seinen Kopf angegriffen. Couragierte Zeugen, welche sich ebenfalls in dem Zug befanden, versuchten die aggressive Frau von dem Geschädigten zu lösen und am Boden zu fixieren. Der mutmaßlichen Täterin gelang es jedoch zu fliehen. Laut aktuellen Erkenntnissen schlug sie hierbei zwei Türentriegelungsscheiben des Zuges ein, sodass sich diese durch sie betätigen ließen. Nachdem der Lokführer eine Schnellbremsung eingeleitet hatte und die Türen sich öffneten, flüchtete die Beschuldigte in die Gleise in der Nähe des Haltepunktes Sommerrain. Bereits alarmierten Kräften der Bundes- und Landespolizei gelang es, sich der Frau zu nähern. Mit Erkennen der Einsatzkräfte bewaffnete sich die 42-Jährige mit einem Stein aus dem Schotterbett. Nur durch Androhung des Reizstoffsprühgerätes, konnte die Frau überzeugt werden, den Stein abzulegen. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde sie anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert. Durch die Schnellbremsung des Zuges wurden keine Reisenden verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der im Raume stehenden Körperverletzung.

