POL-EL: Meppen - Mitsubishi beschädigt

Lingen (ots) - Zwischen Dienstag, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Friedhofskommission an der Straße Am neuen Friedhof in Lingen eingebrochen. Sie beschädigte ein Fenster und gelangten so in die Räume. Vermutlich aufgrund der Auslösung einer Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in ...

mehr