POL-PPWP: Laute Musik führt zur Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag um 12:55 Uhr befand sich eine 58-jährige Frau in der Raiffeisenstraße. Zur gleichen Zeit hielt sich dort auch ein circa 30 Jahre alter unbekannter Mann auf, welcher lautstark Musik hörte. Als die Passantin den Unruhestifter auf sein Verhalten ansprach, packte er die Dame am Arm und hielt sie dermaßen festhielt, dass sie starke Schmerzen verspürte. Zudem fiel das Handy der Fußgängerin zu Boden und wurde beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich nach seiner Aktion umgehend vom Ort des Geschehens. Er wird als schmale Person mit afrikanischem Phänotyp und kurzen schwarzen Haaren beschrieben, sei etwa 1,60 Meter groß und trug ein rotes T-Shirt. Außerdem sei der Mann in Begleitung einer etwa gleich alten Frau gewesen.

Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |clm

