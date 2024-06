Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe entwenden Fallrohr

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: zwischen 21.06.2024, 17.00 Uhr, und 24.06.2024, 19.00 Uhr;

Auf ein Kupferfallrohr abgesehen hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Stadtlohn. Die Täter montierten ihre Beute von einem Bürogebäude an der Eschstraße ab. Hierzu schraubten sie die Rohrschellen auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

