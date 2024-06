Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Heidekamp / Wansingsweg;

Unfallzeit: 25.06.2024, 15.45 Uhr;

Lebensgefährliche Verletzungen hat am Dienstag eine 17-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Borken-Burlo erlitten. Die Jugendliche befuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad den Wansingsweg in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte den Heidekamp zu überqueren. Auf dem Heidekamp (Kreisstraße 50) stieß sie mit dem Pkw eines 44-jährigen Mannes aus Borken zusammen. Dieser hatte die Straße in Fahrtrichtung Borkenwirthe befahren. Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Unfallaufnahmeteam war vor Ort. Die Polizei musste die Fahrbahn für mehrere Stunden sperren. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell