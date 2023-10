POL-OG: Neuried - Moto-Cross-Fahrer kontrolliert

Steinach (ots) - Zu einem Unfall an der Einmündung der "Kinzigstraße" in die "Hauptstraße" kam es am Mittwochabend. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer in seinem Ford Focus von Haslach kommend nach Steinach, als ein 20-jähriger Toyota-Fahrer von der "Kinzigstraße" einbiegen wollte. Hierbei missachtete ersten Erkenntnissen zufolge der 20-Jährige seine Wartepflicht, sodass die zwei Fahrzeuge kollidierten. ...

