Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Steinach (ots)

Zu einem Unfall an der Einmündung der "Kinzigstraße" in die "Hauptstraße" kam es am Mittwochabend. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer in seinem Ford Focus von Haslach kommend nach Steinach, als ein 20-jähriger Toyota-Fahrer von der "Kinzigstraße" einbiegen wollte. Hierbei missachtete ersten Erkenntnissen zufolge der 20-Jährige seine Wartepflicht, sodass die zwei Fahrzeuge kollidierten. Es entstand in Summe ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro. Die beiden Fahrzeuglenker kamen mit dem Schrecken davon. /je

